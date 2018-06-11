Покоритель Сибири — русский вездеход «Шаман» с колесной формулой 8х8 от производителя «Авторос»

Великий французский император Наполеон Бонапарт смог завоевать все Европу, прежде чем русские нанесли ему сокрушительное поражение. Ему принадлежит знаменитое высказывание: «В России нет дорог — только направления». Эта фраза способна объяснить само появление такого вездехода.

Что это все-таки за монстр?

Если вам кажется, что мощности премиум-пикапа Mercedes-AMG G63 6×6 все еще недостаточно, чтобы справится с болотной трясиной, возможно вам стоит присмотреться к «покорителю Сибири» — русскому вездеходу «Шаман» 8х8. Его производит не такой международный гигант как « Мерседес ». «Шаман» — это вездеход от российской компании «Авторос». «Шаман» может покорить любое бездорожье: хоть болото, хоть заснеженные поля, хоть крутые ямы и рытвины. На первый взгляд, он может немного походить на «Ленд Ровер Дефендер». Однако это совсем не так. Возможно, «Шаман» — самая великая машина в мире.

Особенностью и важным преимуществом «Шамана» можно назвать его маневренность — все восемь колес поворотные. Это дает ему право с презрением относится к другим мощным внедорожникам. Его длина — шесть метров, а снаряженная масса — 4800 килограмм. Все это позволяет машине уверенно двигаться почти в любой местности. Согласно валютному курсу на сегодняшний день, такой вездеход вы сможете купить за 770 тысяч юаней (минимальная стоимость этого автомобиля в рублях — 9,5 миллиона — прим. перев.).

Вездеход «Шаман» представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show — 2017Это дорого, но на родине «Шаман» все равно стоит дешевле Mercedes-Benz AMG G-Class, да и в России он может быть намного лучше моделей «Мерседес». Конечно, его внутренняя отделка все равно может выглядеть дешево, но если принять во внимание его стоимость и функционал, то рассчитывать на внутренний дизайн уже не приходится.

У «Шамана» вдвое больше колес, чем у обычного внедорожника. На машинах большой длины управляемыми делают не только колеса передней или двух передних осей, но вообще все колеса. При этом поворотом колес можно управлять по осям. Например, на твердом грунте отправить машину в поворот вполне могут только передние колёса. Если нужно совершить более крутой поворот, то в работу подключаются колеса задних осей. Благодаря всем полноуправляемым шасси, появляется ещё одна замечательная возможность: машина может ехать «крабом».

Сначала эта система может казаться сложной и беспорядочной, но в итоге модель «Шаман» произведет на вас неизгладимое впечатление.

«Шаман» — действительно огромная машина. Вы также можете подумать, что двигатель тоже должен быть немаленьким. Турбированный трехлитровый дизельный двигатель Iveco F1C 3.0 TD мощностью 146 лошадиных силы достался Шаману от итальянского производителя автофургонов Iveko. На вездеходе установлена шестиступенчатая механическая коробка передач, а максимально на грунте он разгоняется до 80 км/ч. Кажется, этого вполне достаточно!

Это все вообще не проблема! Слабый двигатель нисколько не мешает получать удовольствие от езды на этой машине

«Шаман» может справиться с любыми трудностями на дороге. Для управления «Шаманом» надо получить права тракториста-машиниста категории «А3». Надо свернуть с обычной асфальтовой дороги, чтобы полностью насладиться этим монстром! Похоже, «Шамана» ничего не сможет победить! Разработчики из Avtoros также утверждают, что шины сверхнизкого давления наносят минимальный ущерб дорогам. Вы сидите в кабине «Шамана» на высоте двух метров от земли! Вся земля теперь под вашими ногами. За рулем восьмиколесного вездехода вы можете почувствовать маневреность спорткара Caterham и проходимость большого грузовика. Восемь больших колес всегда обеспечат вам достаточное сцепление с дорогой.

Этот вездеход может даже плавать, если закрепить еще один гребной винт. Скорость небольшая — 6 км/ч, почти как у человека! Но если учитывать его размеры и вес, то это все еще очень неплохо. Вы, возможно, думаете, что этот вездеход больше похож на большую игрушку, но сфера его применения достаточно широка. Целевая аудитория Avtoros — охотники, спасатели, скорая помощь. Интуитивное и удобное управление. И, обратите внимание, механическая коробка передач! Водительское место напоминает место водителя в автобусе. Подлокотники «Шамана» очень похожи на подлокотники Land Rover.

Разработчики «покорителя Сибири» обеспечили максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров. Эргономичный дизайн, довольно большое пространство для обеспечения комфорта каждого пассажира. Кроме того, каждое сиденье представляет собой одно большое регулируемое сиденье с тремя ремнями безопасности. И даже есть небольшой стол!