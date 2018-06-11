Tesla выпускает очередной тизер предстоящей Model Y

Американская компания Tesla использовала ежегодное собрание акционеров, чтобы представить новое тизерное изображения кроссовера Model Y.

По сути, Tesla Model Y станет немного меньше Model X и будет самым доступным полностью электрическим кроссовером от компании. Последняя фотография новинки еще раз подчеркивает, что автомобиль получит привычный внешний вид для Tesla, лишится традиционных зеркал, а также станет обладателем ярко выраженной передней панели и массивных колесных дисков.

Во время собрания акционеров исполнительный директор Tesla Илон Маск сказал, что Model Y дебютирует ближе к марту 2019 года и местом выпуска транспортного средства не станет нынешний завод в Фремонте. Производство модели будет запущено в начале 2020 года.

В качестве основы для Tesla Model Y компания использует аналогичную платформу, что и для Model 3. Также по словам Илона Маска, на новом кроссовере может отсутствовать руль. «Model Y, например, не будет иметь в себе никакой кожи, в том числе на рулевом колесе, даже если она имеет рулевое колесо», — сказал он.