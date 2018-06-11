Toyota Crown поменяла статус с концепта на серийный автомобиль

Осенью 2017 года в Токио японский производитель продемонстрировал концепт, сейчас же представлена серийная модель.

Для Toyota Crown новое поколение стало уже пятнадцатым, кстати, новинка ничем не отличается от осеннего концепта, но в сравнении с предшественником ситуация совершенно иная. У «Короны» (crown в переводе с английского означает «корона»), впервые появились дополнительные окна в задних стойках, но сами размеры машины остались практически прежними: длина — 4 910 мм (+15 мм), ширина — 1 800 мм, высота — 1 455 мм, а размер колесной базы увеличился на 70 мм и равен теперь 2 920 мм. Седан новой генерации все также будет продаваться в двух вариантах исполнения — Athlete (спортивное) и Royal (роскошное).

Toyota Crown построена на новой платформе GA-L, которая является одной из модификаций глобальной архитектуры TNGA. Передняя подвеска у модели двухрычажная, а задняя многорычажная, позаимствованная у Lexus GS . Спереди и сзади установлены пружины.

Инженерам в новом поколении автомобиля удалось снизить центр тяжести на 15 мм и выполнить практически идеальную развесовку по осям — 50:50. Настройка ездовых характеристик Crown осуществлялась на Нюрбургринге, а список режимов езды, помимо традиционных Normal и Sport, пополнился хардкорным Sport+.

Базовая модель оснащается «турбочетверкой» 8AR-FTS объемом 2,0 литра, развивающей мощность 245 л.с. (+10 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Остальные версии комплектуются гибридной силовой установкой.

Базовый гибридный вариант Crown комплектуется атмосферной «четверкой» Dynamic Force (A25A-FXS) объемом 2,5 литра мощностью 184 л.с. в комплекте со 143-сильным электромотором и электромеханическим вариатором. Комбинированная мощность системы составляет 226 л.с. Привод у автомобиля задний или полный.

Топовый Crown оснащается гибридной системой нового поколения (multi stage hybrid system), аналогичная той, что устанавливается на модели Lexus — LS 500h и LC 500h. В «комплект» входит атмосферная V-образная «шестерка» объемом 3,5 литра мощностью 299 л.с., работающая по циклу Аткинсона, 180-сильный электродвигатель, четырехступенчатая автоматическая коробка без гидротрансформатора и три планетарные передачи. Такая система имеет десять фиксированных передач трансмиссии и комбинированную мощность 359 л.с. Привод исключительно задний.

Компоновка салона классическая — внушительный центральный тоннель, традиционная приборная панель и фиксируемый рычаг АКП. В базовых комплектациях обивка салона тканевая. На передней панели расположены два дисплея по вертикали. Тот, что повыше предназначен для информационно-развлекательной системы, а нижний для управления различными бортовыми системами автомобиля. Блок физических элементов управления тоже имеется, он расположен ниже.

В продвинутых комплектациях обивка салона выполнена кожей, появляются электрорегулировки сидений, камера заднего вида и множество другого оборудования. Кроме того, на центральный подлокотник выносится блок управления сиденьями, микроклиматом и «мультимедийкой». Седан получит систему ITS Connect, которая обеспечивает «общение» автомобиля с другими участниками движения и дорожной инфраструктурой. Список систем также пополнится функцией удаленной диагностики, которая будет отправлять в сервис информацию об автомобилей.

Старт продаж в Японии намечен на конец текущего месяца, точные цены пока не называются. Модель Toyota Crown предназначена для локального рынка и на другие рынки поставки не планируются.

Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал про японскую версию хэтчбека Toyota Corolla новой генерации.

По материалам: www.kolesa.ru