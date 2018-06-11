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Серийный выпуск бюджетных седанов Geely планируется начать в августе
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Серийный выпуск бюджетных седанов Geely планируется начать в августе 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Минск, 11 июня /Синьхуа/ — Серийный выпуск бюджетных седанов Geely за 23 тыс. белорусских рублей планируется начать в августе текущего года. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.
В мае завод уже освоил производство новой модели автомобиля Geely в кузове седан. Первые партии данной модели эксплуатационно испытаны и попадут в дилерские центры в июне. С учетом технологического цикла, а также поставки комплектующих из Китая автомобиль выйдет в серийное производство в августе.
Таким образом, сегодня завод имеет три модели автомобилей, которые были запланированы к производству. В ноябре 2017 года открыто и запущено производство флагманской модели NL-3 Atlas. В марте завершены испытания нового бюджетного кроссовера NL-4.
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