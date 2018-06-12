В Geely назвали цену «народного седана»

Об этом стало известно из интервью первого замминистра промышленности республики и исполняющего обязанности гендиректора завода «БелДжи» Геннадия Свидерского телеканалу СТВ.

"Седаны прошли эксплуатационные испытания, и первые модели мы передадим в наши дилерские центры в июне, — сказал Свидерский, видимо, подразумевая тестовые и демонстрационные образцы. — Но с учетом технологического цикла и поставок комплектующих из Китая серийно весь модельный ряд седанов выйдет в августе".

Он отметил, что, согласно планам, машина выйдет на рынок по цене менее 23 тысяч белорусских рублей. Судя по всему, речь идет о начальной комплектации, которую и показали в сюжете. Такой седан получит 5-ступенчатую механическую коробку передач, магнитолу, простую климатическую систему и руль со скошенной нижней частью, как у кроссовера Atlas, но без кнопок управления. Показывая этот автомобиль журналистке, руководитель завода обратил ее внимание на отделку салона, мягкую переднюю панель, отсутствие пластмассового запаха и комфортабельное водительское место.

Ранее «РГ» уже сообщала, что новинка будет продаваться и в России. Однако в тот момент было неясно, какую именно версию Emgrand 7 поставят на белорусский конвейер. Теперь машина рассекречена. К сожалению, это не Geely Emgrand GL, который и богаче оснащен, и современнее выглядит, хотя и дороже стоит, а рестайлинговая версия прежней «семерки» 2017 модельного года. Впрочем, в топовой комплектации автомобиль, как можно убедиться на снимках, имеет, например, кнопку запуска двигателя, электронный ручной тормоз, мультируль и мультимедийную систему с тачскрином.

В настоящее время у нас продается версия 2014 года производства черкесского автозавода. Машина стоит от 649 до 799 тысяч рублей.

Отметим, что руководители белорусского автозавода называют новый седан не иначе как «народный автомобиль», ожидая, что модель получит широкую популярность, в том числе благодаря низкой цене. Однако на данный момент в республике по цене от 20 до 21,5 тысячи белорусских рублей можно купить несколько моделей того же класса — и Lada Vesta , и Renault Logan , и Nissan Almera. Эксперты рынка предполагают, что в Geely предложат покупателям выгодные условия кредитования. Иначе новинка рискует остаться невостребованной.