«Заряженный» Skoda Kodiaq RS: первое официальное фото

Компания Skoda опубликовала первое официальное фото «заряженного» внедорожника Kodiaq RS. Изображение, на котором автомобиль «выглядывает» из гаража, размещено в официальном Instagram чешской марки, которая сообщила, что новинка в настоящее время тестируется на Нюрбургринге.

Именно на немецкой трассе ранее Skoda Kodiaq RS попался фотошпионам. Естественно, в камуфляже. При этом, вместо номерного знака у внедорожника табличка «Kodiaq RS», так что чехи не скрывают работу над «заряженной» версией. Правда пока неизвестно, где будет представлена новинка. Предполагается, что это произойдёт осенью, в Париже.

Напомним, у Skoda пока только одна «заряженная» модель — Octavia RS. Лифтбек оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI, мощностью 230 л.с. А вот для внедорожника, по слухам, приготовили 2,0-литровый турбодизель на 240 л.с., который будет работать в паре исключительно с «роботом» DSG.

Будет ли Skoda Kodiaq RS продаваться в России пока неизвестно. Обычную версию внедорожника, собранную на заводе в Нижнем Новгороде, можно приобрести в нашей стране минимум за 1 339 000 рублей.