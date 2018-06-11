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«Заряженный» Skoda Kodiaq RS: первое официальное фото
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«Заряженный» Skoda Kodiaq RS: первое официальное фото 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Skoda опубликовала первое официальное фото «заряженного» внедорожника Kodiaq RS. Изображение, на котором автомобиль «выглядывает» из гаража, размещено в официальном Instagram чешской марки, которая сообщила, что новинка в настоящее время тестируется на Нюрбургринге.
Именно на немецкой трассе ранее Skoda Kodiaq RS попался фотошпионам. Естественно, в камуфляже. При этом, вместо номерного знака у внедорожника табличка «Kodiaq RS», так что чехи не скрывают работу над «заряженной» версией. Правда пока неизвестно, где будет представлена новинка. Предполагается, что это произойдёт осенью, в Париже.
Напомним, у Skoda пока только одна «заряженная» модель — Octavia RS. Лифтбек оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI, мощностью 230 л.с. А вот для внедорожника, по слухам, приготовили 2,0-литровый турбодизель на 240 л.с., который будет работать в паре исключительно с «роботом» DSG.
Будет ли Skoda Kodiaq RS продаваться в России пока неизвестно. Обычную версию внедорожника, собранную на заводе в Нижнем Новгороде, можно приобрести в нашей стране минимум за 1 339 000 рублей.
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