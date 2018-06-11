Новый BMW X5 M представлен в рендерах

В настоящее время баварская компания не предоставляет официальных данных о предстоящем автомобиле, но первые рендерные снимки позволяют узнать немного больше.

Судя по опубликованным фотографиям новый BMW X5 M становится обладателем переработанного бампера с элементами из углеродного волокна, обновленных боковых юбок, отличительных значков и огромного количества акцентов из карбона, используемых на корпусах боковых зеркал и крыше. В задней части дизайнер Аксенов Никита , которому принадлежит работа, изображает диффузор и двойную выхлопную систему.

В основе предстоящей модели будет лежать модульная платформа CLAR, в то время как в качестве оснащения может использоваться 4,4-литровый двигатель V8, позволяющий BMW X5 M конкурировать с элитными внедорожниками, такими как Porsche Cayenne Turbo. По предварительным данным, отдача автомобиля составит примерно 600 лошадиных сил, которые позволяют ему разгоняться 0-100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Точная дата премьеры BMW X5 M еще не объявлена, но ожидается, идеальным местом для презентации новинки станет Парижский автосалон 2018 года.