Новый McLaren 570LT показан в официальном ролике

Британская компания только что выпустила клип с долгожданным McLaren 570LT. По предварительным данным, производитель планирует официально представить модель в ближайшем будущем.

Краткое видео под названием «The edge is calling» предоставляет возможность взглянуть на пересмотренную заднюю часть автомобиля. А именно переработанную выхлопную систему, исключающую использование двойных выхлопных труб, более выраженный задний диффузор из углеродного волокна и некоторые аэродинамические элементы.

На официальном веб-сайте McLaren, представители марки предлагают будущим покупателям подчеркнуть свой интерес к предстоящему автомобилю. «Приготовьтесь к этому моменту. Когда это только вы. Машина… Чистый адреналин. Это момент, чтобы подтолкнуть себя. К самому краю», — говорит McLaren.

Официально наименование более экстремальной версии суперкара 570S еще не подтверждено. Но ожидается, что McLaren 570LT получит отдачу примерно в 600 лошадиных сил и более легкие компоненты, которые смогут оптимизировать прижимную силу. Также изменения в подвеске и тормозной системе смогут гарантировать уникальный опыт вождения.