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ТОП-7 «прокачанных» советских машин
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ТОП-7 «прокачанных» советских машин 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российские автотюнеры предпочитают доработку автомодели не в стиле самой линейки, а преображение в нечто решительно новое, не свойственное данному типажу. Представляем ТОП-7 таких доработок.
Итак, лидер «ХИТ-парада» «Москвич-Мустанг». Машина получила очертания американского Ford Mustang. Касательно «начинки» преображенной автомодели информации нет.
Второй в рейтинге — «пирожок» ИЖ-2715. Эта машина преобразилась в пикап. Номер три в рейтинге спортивная «Волга» с характеристиками не свойственными базовой модели.
Далее следует кабриолет на базе ГАЗ-24. Замыкает пятерку оригинальных автомоделей от российских тюнеров — лоурайдер, сформированный на базе ВАЗ-2102.
Также интересные формы получила знаменитая советская «Победа». А замкнул рейтинг переделок советских автомоделей — спортивная модификация ВАЗ-2101. Эта автомодель в народе именуется не иначе, как «копейка».
На самом деле в России насчитывается большое количество переделок на базе машин советских времен. Но приведенная «семерка» — наиболее яркие экземпляры.
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