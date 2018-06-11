ТОП-7 «прокачанных» советских машин

Российские автотюнеры предпочитают доработку автомодели не в стиле самой линейки, а преображение в нечто решительно новое, не свойственное данному типажу. Представляем ТОП-7 таких доработок.

Итак, лидер «ХИТ-парада» «Москвич-Мустанг». Машина получила очертания американского Ford Mustang . Касательно «начинки» преображенной автомодели информации нет.

Второй в рейтинге — «пирожок» ИЖ-2715. Эта машина преобразилась в пикап. Номер три в рейтинге спортивная «Волга» с характеристиками не свойственными базовой модели.

Далее следует кабриолет на базе ГАЗ-24. Замыкает пятерку оригинальных автомоделей от российских тюнеров — лоурайдер, сформированный на базе ВАЗ-2102.

Также интересные формы получила знаменитая советская «Победа». А замкнул рейтинг переделок советских автомоделей — спортивная модификация ВАЗ-2101. Эта автомодель в народе именуется не иначе, как «копейка».

На самом деле в России насчитывается большое количество переделок на базе машин советских времен. Но приведенная «семерка» — наиболее яркие экземпляры.