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Турция намерена выпускать пять моделей автомобилей собственного производства
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Турция намерена выпускать пять моделей автомобилей собственного производства 

ТАСС 1 час назад
АНКАРА, 11 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция к 2021 году намерена присоединиться к числу стран — производителей автомашин, причем сделать она это собирается путем изготовления сразу пяти разных моделей собственного производства. Об этих планах, как передает Anadolu, заявил министр науки, промышленности и технологии Фарук Озлю.
"Изначально производственные мощности будут рассчитаны на выпуск 200 тыс. автомобилей. Планируется выпуск пяти моделей автомашин, причем речь идет именно об электромобилях, как это и планировалось с самого начала", — подчеркнул он.
Комментируя планы республики по реализации данного проекта, глава министерства также рассказал, что «машины будут рассчитаны на граждан со средними и высокими доходами». «Это не будут машины класса люкс, мы рассчитываем выпускать автомобили класса С и В. При этом автомобили будут превосходить по качеству зарубежные аналоги, а также будут стоить минимум на 5% дешевле», — отметил он.
По словам Озлю, проект создания отечественного автомобиля в долгосрочной перспективе принесет казне не менее €50 млрд «Данный проект также способствует трудоустройству 4 тыс. специалистов, в его рамках будет открыто до 20 тыс. рабочих мест», — сообщил министр.
В начале ноября 2017 года президент Турции Тайип Эрдоган объявил о том, что Анкара приступает к разработке первого автомобиля собственного производства. Для этого был сформирован консорциум из пяти компаний для его создания. В него вошли автопромышленные предприятия BMC, Anadolu Group, Kiraca Holding, Zorlu Holding и лидирующая турецкая телекоммуникационная компания Turkcell. По словам турецкого лидера, первый прототип машины будет представлен в 2019 году, а его продажи начнутся в 2021. Не исключено, что Эрдоган обсудил вопросы создания первого турецкого автомобиля с главой компании Tesla Motors и SpaceX Илоном Маском во время его визита в Анкару.
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