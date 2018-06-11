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Среди «Ниссанов» с пробегом лидирует Nissan X-Trail
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Среди «Ниссанов» с пробегом лидирует Nissan X-Trail 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Среди «Ниссанов» с пробегом лидирует Nissan X-Trail Аналитики «Автостат Инфо» сообщают, что с января по апрель 2018 года российские покупатели приобрели 85 795 легковых автомобилей Nissan с пробегом. Годом ранее объем перепродаж таких машин составил 86 100 ед.
Среди подержанных «Ниссанов» наибольшим спросом пользуются внедорожники Nissan X-Trail. На вторичном авторынке РФ в отчетный период было продано 9787 б/у Nissan X-Trail, что оказалось на 6,5% больше прошлогоднего результата перепродаж (9186 авто). Второе место по популярности среди «Ниссанов» с пробегом занимает Nissan Qashqai. С января по апрель 2018 года включительно потребители приобрели 9685 таких кроссоверов с пробегом, что на 7,2% больше, чем они купили годом ранее. На 7% в тот же период сократился спрос на подержанные Nissan Teana (третье место по продажам). Всего было продано 5144 б/у авто этой модели, годом ранее — 5794 ед. Перепродажи модели Nissan Note за тот же период выросли на 12% к прошлому году, то есть с 4183 до 4698 ед. авто соответственно, а перепродажи Nissan Tiida увеличились на 1,7%, с 4538 до 4616 ед.
В число моделей Nissan, пользующихся наибольшим спросом на рынке авто с пробегом, в этот период вошли также и такие модели как Nissan Primera (4503 ед., -13%), Nissan Juke (4452 авто, +10%), Nissan Almera производства «АвтоВАЗа» (3678 ед., +25%), а также Nissan Sunny (3002 ед., -6,2%) и Nissan Murano (2274 шт., +0,5%).
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