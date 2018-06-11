Составлен Топ-5 самых удобных машин для семейных путешествий

Составлен рейтинг самых удобных автомобилей разных классов. В него вошли пять моделей, которые наиболее подходят для путешествия всей семьей, передает Speedme.

Если говорить о седанах, то здесь самым лучшим признан автомобиль Toyota Camry. По мнению экспертов у бизнес-седана отличная шумоизоляция, хорошая система безопасности и помощи водителю, новейший климат контроль, двигатель мощностью до 249 л.с., а также вместительный багажник объемом 493 литра.

Среди минивэнов особенно отмечен автомобиль Toyota Alphard . Эксперты назвали его лидером по комфорту и надежности в семейных путешествиях. Они особенно отметили в нем сильный двигатель объемом 3,5 л. и достойный расход топлива в 10,5 л на каждые 100 км в смешанном цикле. В автомобиле есть два люка, ионизатор воздуха, кресла второго ряда, которые можно регулировать в 4 плоскостях. Также складываются кресла третьего ряда, имеются шторки безопасности для каждого ряда сидений.

Назван ТОП-5 Самых популярных пикапов

В рейтинг попал бюджетный внедорожник Renault Duster . У него 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия, есть режим Eco Mode, кондиционер и он показывает высокую проходимость. При этом стоимость автомобиля не превышает 1 млн рублей.

Эксперты назвали самым бюджетным вариантом для путешественника отечественную модель Lada Largus . Ее посчитали вместительной машиной с третьим рядом сидений и 1,6-литровым мотором на 106 л.с., который позволит существенно сэкономить на заправках.

И еще одним автомобилем, который также попал в рейтинг самых удобных для семейных путешествий, назван отечественный универсал Lada Vesta SW Cross. За версию с 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач дилеры просят порядка 900 тыс. рублей. У автомобиля вместительный багажник, круиз-контроль с ограничителем скорости, климат-контроль, мультимедийная система с навигацией. Также Lada Vesta SW Cross показывает высокие внедорожные характеристики.

Тем временем, не так давно было проведено исследование и составлен рейтинг самых продаваемых машин в российских городах-миллионниках по итогам первых четырех месяцев текущего года. Согласно исследованию, в 15 городах лидерами рынка являются шесть моделей, при этом в девяти из них лидирует Kia Rio.

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