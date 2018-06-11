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Концерн BMW деморализовал конкурентов объявив о выпуске M8 в кузовах трех типов
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Концерн BMW деморализовал конкурентов объявив о выпуске M8 в кузовах трех типов 

RU BMW 38 минут назад
Фото: RU BMW
Официальный Представитель компании BMW официально сообщил о готовящемся выпуске «заряженной» модели M8 в трех типах кузова. С его слов стало известно, что в новой линейке будет 2-дверное купе, кабриолет и купеобразный седан.
Все три перечисленные версии BMW M8, которые готовятся сменить аналогичные автомобили 6-Series, по мнению баварцев станут топовыми версиями купе, четырехдверки и кабриолета 8-Series.
По информации из компании BMW первой M-новинкой станет купеобразный седан, запуск производства которого планирую начать в 2019 году. Купе и кабриолет появятся на рынке на год позже, в 2020 году.
Разработчики обещают, что вся серия M8 в «заряженном» варианте получит 4-литровый битурбированный мотор V8 мощностью 600 лошадиных сил, который позволит позволит разогнать автомобиль от 0 до 100 км/час менее чем за 4 секунды.
О дизайне новинок пока ничего не сообщается. Есть только предположения по поводу того, что автомобили будут создаваться на базе предыдущей серии, а значит их экстерьер будет близок к концепту Gran Lusso — совместному проекту BMW и Pininfarina.
Как мы уже информировали вас ранее, оригинальная версия BMW 8-Series выпускалась немецким автопроизводителем с 1989 по 1999 годы. На автомобили устанавливались двигатели V8 и V12. Всего с конвейера сошло более 31 тысячи машин. В качестве прототипа была создана почти 560-сильная M-версия «восьмерки». Но тогда руководство концерна посчитало, что у этой модели нет шансов на коммерческий успех. Но время поставило все на свои места, ждем с нетерпением появления новой линейки М8.
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