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Названы пять автомобилей дешевле 150 тысяч, которые на разочаруют
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Названы пять автомобилей дешевле 150 тысяч, которые на разочаруют 

Пятый канал 29 минут назад
Фото: Пятый канал
Портал «Автоновости Дня» выбрал пять автомобилей, которые можно купить в России с рук по цене до 150 тысяч — и при этом не разочароваться в своем решении.
Эксперты первой отметили Lada Kalina. До 150 тысяч рублей можно приобрести семи— или восьмилетнюю машину с пробегом до 100 тысяч километров. Основные преимущества: дешевое обслуживание и распространенные запчасти. А вот с комфортом во время езды придется поступиться.
Далее идет Volkswagen Golf 3 — правда, за такую цену можно взять разве что 20-летнего «старика». Впрочем, модель оказалась настолько качественной, что до сих пор уверенно служит своим хозяевам.
Далее идет Daewoo Nexia. Не самый мощный седан берет своей новизной — хотя технически машина слабая, на рынке много предложений с небольшим сроком службы. Также ее довольно легко и дешево ремонтировать.
Следом представлен бюджетный кореец Hyundai Accent. Правда, найти достойный вариант по цене до 150 тысяч может быть не просто. Зато прослужит такой автомобиль еще не один год.
Ну и последним в рейтинге стал Renault Logan. Эту машину очень любят таксисты — и не просто так. Француз совмещает в себе приемлемую цену, дешевые ремонт и комплектующие, а также большую надежность.
Ранее были названы пять самых дешевых иномарок на российском рынке.
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