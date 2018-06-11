Названы пять автомобилей дешевле 150 тысяч, которые на разочаруют

Портал «Автоновости Дня» выбрал пять автомобилей, которые можно купить в России с рук по цене до 150 тысяч — и при этом не разочароваться в своем решении.

Эксперты первой отметили Lada Kalina. До 150 тысяч рублей можно приобрести семи— или восьмилетнюю машину с пробегом до 100 тысяч километров. Основные преимущества: дешевое обслуживание и распространенные запчасти. А вот с комфортом во время езды придется поступиться.

Далее идет Volkswagen Golf 3 — правда, за такую цену можно взять разве что 20-летнего «старика». Впрочем, модель оказалась настолько качественной, что до сих пор уверенно служит своим хозяевам.

Далее идет Daewoo Nexia . Не самый мощный седан берет своей новизной — хотя технически машина слабая, на рынке много предложений с небольшим сроком службы. Также ее довольно легко и дешево ремонтировать.

Следом представлен бюджетный кореец Hyundai Accent. Правда, найти достойный вариант по цене до 150 тысяч может быть не просто. Зато прослужит такой автомобиль еще не один год.

Ну и последним в рейтинге стал Renault Logan . Эту машину очень любят таксисты — и не просто так. Француз совмещает в себе приемлемую цену, дешевые ремонт и комплектующие, а также большую надежность.

Ранее были названы пять самых дешевых иномарок на российском рынке.