Новую Toyota Supra оценили в 63 500 долларов 

Надежные источники сообщают, что следующая Toyota Supra будет оснащена 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим 335 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Начальная цена на модель составит примерно 63 500 долларов США и, если это правда, японская компания расположит автомобиль между Porsche 718 Cayman начального уровня, который начинается с 56 900 долларов и более мощным 718 Cayman S, доступным от 69 300 долларов.
Также новая Toyota Supra получит набор 19-дюймовых двухцветных пятиспицевых колесных дисков, модернизированную информационно развлекательную систему от BMW, кожаную отделку и другое рулевое колесо. В список стандартных технологий войдет система удержания в полосе, система предупреждения о столкновениях и парковочным ассистент.
Если вышеуказанные показатели мощности верны — BMW Z4 сможет предложить больше мощности, нежели долгожданный Toyota Supra. Фактически, баварская компания уже подтвердила, что автомобиль получит 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель, обеспечивающий 380 лошадиных сил. Ожидается, что официальная премьера двух моделей (Supra и Z4) состоится в рамках Парижского автосалона.