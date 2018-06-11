Продажи Ford Kuga стали падать

В настоящее время модель Ford Kuga занимает второе место в рейтинге продаж транспортных средств этого бренда в рамках рынка Российской Федерации, однако показатели продаж продолжают снижаться.

Впервые на российском рынке эта модель появилась два года назад. После рестайлинга рынок покинули модификации с коробкой передач механического типа. В прошлом году было продано двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре экземпляра этих автомобилей, наблюдался небольшой ежемесячный прирост. Самой популярной считалась модификация, оснащённая мотором с отдачей в сто пятьдесят лошадиных и с объёмом в два с половиной литра.

Продажи продолжали расти и в течение первых трёх месяцев текущего года. Но, статистика апреля принесла неутешительные результаты: чистый спад продаж составил почти пятнадцать процентов. В мае уровень реализации кроссоверов снизился ещё на тридцать пять процентов.

Как оказалось, всё дело в том, что компания изменила ценовую политику, проведя глобальное исследование своих конкурентов. В среднем автомобили подорожали на сто тысяч рублей, однако эксперты производителя уверены, что уже до конца года продажи Ford Kuga стабилизируются, и клиенты привыкнут к новым ценникам.