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Продажи Ford Kuga стали падать
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Продажи Ford Kuga стали падать 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
В настоящее время модель Ford Kuga занимает второе место в рейтинге продаж транспортных средств этого бренда в рамках рынка Российской Федерации, однако показатели продаж продолжают снижаться.
Впервые на российском рынке эта модель появилась два года назад. После рестайлинга рынок покинули модификации с коробкой передач механического типа. В прошлом году было продано двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре экземпляра этих автомобилей, наблюдался небольшой ежемесячный прирост. Самой популярной считалась модификация, оснащённая мотором с отдачей в сто пятьдесят лошадиных и с объёмом в два с половиной литра.
Продажи продолжали расти и в течение первых трёх месяцев текущего года. Но, статистика апреля принесла неутешительные результаты: чистый спад продаж составил почти пятнадцать процентов. В мае уровень реализации кроссоверов снизился ещё на тридцать пять процентов.
Как оказалось, всё дело в том, что компания изменила ценовую политику, проведя глобальное исследование своих конкурентов. В среднем автомобили подорожали на сто тысяч рублей, однако эксперты производителя уверены, что уже до конца года продажи Ford Kuga стабилизируются, и клиенты привыкнут к новым ценникам.
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