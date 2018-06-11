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Известный теннисист Энди Мюррей купил Jaguar I-PACE
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Известный теннисист Энди Мюррей купил Jaguar I-PACE 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
По официальным данным Jaguar I-PACE способен заряжать батарею 0-80% всего за 85 минут, используя обычное зарядное устройство (или за 40 минут от устройства на 100 кВт), а также предлагать внушительный запас хода — автомобиль может путешествовать до 480 километров на одном полном заряде.
«Важно, чтобы все мы предпринимали небольшие шаги, чтобы жить более устойчивой жизнью и думать о тех действиях, которые мы можем сделать, чтобы заботиться о нашей планете. Это одна из причин, по которой я делаю переход на новую полностью электрическую I-PACE Jaguar. Это чисто и безопасно, но также имеет дизайн мирового класса и спортивные характеристики, которые соответствуют моему стилю жизни», — сказал Мюррей. Этот автомобиль является доказательством того, как вам «не нужно жертвовать производительностью при переключении на электрическую модель» — дополнил Нельсон Пике-младший. Отдача Jaguar I-PACE составляет 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента, чего вполне достаточно чтобы разогнаться 0-100 км/ч за 4,8 секунды и чтобы достичь 200 км/ч.
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