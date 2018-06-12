Hyundai совместно с Xevo готовят сервис автомобильных платежей

Корейская именитая автокомпания Hyundai в содружестве с компанией Xevo завершают разработку автомобильного платежного сервиса для осуществления заказов и платежей.

Вся суть работы такого сервиса заключается в максимальной экономии времени для клиента.

Открыв соответствующую вкладку специального приложения My Hyundai, водитель прямо из салона автомобиля может оплатить заправку топлива, удаленно забронировать столик в кафе или ресторане, оплатить покупки и парковочное место, а также многое другое.

По словам менеджера Hyundai в Соединенных Штатах, автокомпания не перестает работать для комфорта клиента.

Чтобы сделать пребывание последнего в автомобиле автобренда наиболее комфортным и удобным.

Обсуждаемая система будет доступна для кроссоверов и седанов. Касательно конкретных сроков запуска такой системы официальной информации пока что не поступало.