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Hyundai совместно с Xevo готовят сервис автомобильных платежей
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Hyundai совместно с Xevo готовят сервис автомобильных платежей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Корейская именитая автокомпания Hyundai в содружестве с компанией Xevo завершают разработку автомобильного платежного сервиса для осуществления заказов и платежей.
Вся суть работы такого сервиса заключается в максимальной экономии времени для клиента.
Открыв соответствующую вкладку специального приложения My Hyundai, водитель прямо из салона автомобиля может оплатить заправку топлива, удаленно забронировать столик в кафе или ресторане, оплатить покупки и парковочное место, а также многое другое.
По словам менеджера Hyundai в Соединенных Штатах, автокомпания не перестает работать для комфорта клиента.
Чтобы сделать пребывание последнего в автомобиле автобренда наиболее комфортным и удобным.
Обсуждаемая система будет доступна для кроссоверов и седанов. Касательно конкретных сроков запуска такой системы официальной информации пока что не поступало.
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