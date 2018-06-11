Модели Alpine A110 Pure и Legende доступны для заказа

Обе версии Alpine A110 Pure и Legende оснащаются 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом, производящий 252 лошадиные силы. По факту, автомобили имеют те же технические характеристики, что и A110 Premiere Edition, которая уже давно доступна для заказа.

Alpine A110 Pure начинается от 46 905 фунтов стерлингов (эквивалентно 62 927 долларов США) и представляет собой модель, более ориентированную на водителя. Она может похвастаться сидениями с кожаной обивкой, элементами их углеродного волокна, спутниковым навигатором, передним и задним светодиодным освещением, а также набором 17-дюймовых легкосплавных дисков и общей массой в 1 098 килограммов. Также в качестве опции клиенты могут получить тормозную систему Brembo, спортивную выхлопную систему, роскошные 6-позиционные регулируемые сидения, две различные аудиосистемы Focal, парковочного ассистента и 18-дюймовые диски с двумя различными дизайнами.

Версия A110 Legende является более утонченной и поставляется шестипозиционными регулируемыми сиденьями в черной или коричневой коже, аудиосистемой Focal, с отделкой из углеродного волокна и 18-дюймовыми дисками. Модель оценивается в 50 805 фунтов стерлингов (68 219 долларов США) и оснащается кондиционером, спутниковой навигацией, дополнительной аудиосистемой Focal Premium и сидениями с подогревом. Клиенты могут заказать любой автомобиль в трех основных оттенках: Blanc Irisе, Blue Abysse и Gris Tonnerre.