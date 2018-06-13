Королева Нюрбургринга вывела на гоночный трек «горячий» Skoda Kodiaq

Гонщица Сабина Шмитц, которую называют «Королевой Нюрбургринга», вывела на «Северную петлю» прототип «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS. Пока опубликован лишь тизер ее заезда — полное видео производитель покажет в четверг, 14 июня.

Пока непонятно, будет ли это демонстрационный заезд, или же Сабина Шмитц попытается установить на этом кроссовере рекорд трека. Однако судя по тому, что в тизере показаны электронные часы и оптический створ, гонщика действительно попробует показать на этом автомобиле лучшее время круга.

Сейчас абсолютный рекорд трассы среди вседорожников принадлежит 510-сильному Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 7 минут 51,7 секунды.

Подробностей о технической начинке «заряженного» кроссовера пока нет. По предварительной информации, новинка будет предлагаться с 240-сильным (500 Нм) двухлитровым дизелем, который позволит машине набирать «сотню» за 6,5 секунды. Также не исключено, что у этой версии появится 250-сильный бензиновый мотор 2.0 TSI.

Кроссовер Kodiaq дебютировал полтора года назад. Для российского рынка модель собирают в Нижнем Новгороде. Кроссовер доступен с моторами мощностью 150 и 180 лошадиных сил. Цены на него начинаются от 1 339 000 рублей.