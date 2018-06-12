Skoda Kodiaq RS покажут уже этой осенью

Известный чешский автопроизводитель сообщил о том, что этой осенью продемонстрирует общественности свою новую заряженную модификацию кроссовера.

В настоящее время паркетник Skoda Kodiaq RS задействован в ходовых испытаниях. Инсайдеры полагают, что компания уже начала работать над выпуском кроссовера. Ориентировочная дата официального дебюта модели назначена на середину осени текущего года. Мероприятие должно состоятся в рамках парижского автосалона.

Несмотря на некоторые проблемы с дизельными моторами, новая модель должна получить силовую установку на тяжёлом топливе. Ходят слух, что двухлитровая турбочетврёка будет работать вместе с коробкой передач, оснащенной технологией двойного сцепления.

Отметим, что в прошлом году компании удалось реализовать пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь экземпляров Skoda Kodiaq, что весьма немного, учитывая, что такая модель, как Tiguan за этот же период разошлась по миру тиражом в четыре раза больше.