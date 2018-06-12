Ещё
Skoda Kodiaq RS покажут уже этой осенью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda Kodiaq RS покажут уже этой осенью 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Известный чешский автопроизводитель сообщил о том, что этой осенью продемонстрирует общественности свою новую заряженную модификацию кроссовера.
В настоящее время паркетник Skoda Kodiaq RS задействован в ходовых испытаниях. Инсайдеры полагают, что компания уже начала работать над выпуском кроссовера. Ориентировочная дата официального дебюта модели назначена на середину осени текущего года. Мероприятие должно состоятся в рамках парижского автосалона.
Несмотря на некоторые проблемы с дизельными моторами, новая модель должна получить силовую установку на тяжёлом топливе. Ходят слух, что двухлитровая турбочетврёка будет работать вместе с коробкой передач, оснащенной технологией двойного сцепления.
Отметим, что в прошлом году компании удалось реализовать пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь экземпляров Skoda Kodiaq, что весьма немного, учитывая, что такая модель, как Tiguan за этот же период разошлась по миру тиражом в четыре раза больше.
Daily-Motor: последние новости
В Сеть утекли фото обновленного Porsche Macan без камуфляжа Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей Lada с пробегом в РФ Опубликованы первые рендеры нового кроссовера Peugeot 1008
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощен не будет: за епископом погнались прихожане11
Toyota Crown вышел в серийное производство1
В ДТП под Новосибирском погибли четверо
В Казани показали беспилотный автобус
GMC Yukon получил новое исполнение
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение