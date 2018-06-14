Ещё
Skoda Kodiaq RS установил рекорд Нюрбургринга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda Kodiaq RS установил рекорд Нюрбургринга 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Прототип «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS установил рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди семиместных вседорожников. Автомобиль под управлением Сабины Шмитц проехал трек за 9 минут 29,84 секунды.
Полноприводный вседорожник оснащен двухлитровой дизельной битурбо «четверкой» мощностью 239 лошадиных сил (500 Нм) и роботизированной трансмиссией. Как ожидается, с таким мотором Skoda Kodiaq RS может достигать первой «сотни» за 6,5 секунды.
Ранее также предполагалось, что вторым агрегатом в линейке «заряженной» модели станет 250-сильный бензиновый мотор объемом два литра.
Абсолютный рекорд Нюрбургринга среди вседорожников на данный момент принадлежит 510-сильному Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. В прошлом году машина проехала 20,8-километровый трек за 7 минут 51,7 секунды.
Кроссовер Kodiaq дебютировал полтора года назад. Для российского рынка модель собирают в Нижнем Новгороде. Кроссовер доступен с моторами мощностью 150 и 180 лошадиных сил. Цены на него начинаются от 1 339 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
Несбывшийся гиперкар Chrysler Toyota C-HR: что за зверь? Acura подготовила к гонке по горам седан, кроссовер и суперкар
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту295
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье45
Как доказать, что не выезжал на встречку
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение