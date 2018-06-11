«Заряженный» Skoda Kodiaq RS представят осенью

Чешский производитель готовится представить «горячую» модификацию своего кроссовера.

Skoda опубликовала первый тизер будущего Kodiaq RS, который в настоящее время проходит ходовые испытания на Нюрбургринге. Вероятно, руководство компании дало зеленый свет на запуск «заряженного» кроссовера.

Тизер Skoda Kodiaq RS Уже известно, что публичная премьера кроссовера Skoda Kodiaq RS запланирована на начало октября в рамках Парижского автосалона. То есть, можно рассчитывать, что онлайн-дебют новинки состоится уже в сентябре.

В настоящее время в продуктовой линейке Skoda имеется только одна модель RS — Octavia, которую можно купить как с бензиновым, так и с дизельным мотором. У Skoda Kodiaq RS будет только дизель, несмотря на проблемы с двигателями на тяжелом топливе у Volkswagen Group, в состав которой входит Skoda. Привод, как ожидается, будет только полным.

Двухлитровая «турбочетверка» TDI серии EA288, предположительно, будет сочетаться исключительно с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, тогда как у Octavia RS в арсенале имеется также шестиступенчатая «механика».

Кстати, в прошлом году в Европе было продано 53 967 единиц Skoda Kodiaq, что не так уж и много. Для сравнения, объем продаж Volkswagen Tiguan за этот период составил 236 323 единицы.

В прошлом месяце портал «Карельские Вести» сообщал о планах Skoda начать продажи в России Kodiaq в топовой версии Laurin & Klement. Правда собирать автомобили в такой комплектации будут в Чехии.

По материалам: www.kolesa.ru