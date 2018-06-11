Ещё
«Заряженный» Skoda Kodiaq RS представят осенью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заряженный» Skoda Kodiaq RS представят осенью 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Чешский производитель готовится представить «горячую» модификацию своего кроссовера.
Skoda опубликовала первый тизер будущего Kodiaq RS, который в настоящее время проходит ходовые испытания на Нюрбургринге. Вероятно, руководство компании дало зеленый свет на запуск «заряженного» кроссовера.
Тизер Skoda Kodiaq RS  Уже известно, что публичная премьера кроссовера Skoda Kodiaq RS запланирована на начало октября в рамках Парижского автосалона. То есть, можно рассчитывать, что онлайн-дебют новинки состоится уже в сентябре.
В настоящее время в продуктовой линейке Skoda имеется только одна модель RS — Octavia, которую можно купить как с бензиновым, так и с дизельным мотором. У Skoda Kodiaq RS будет только дизель, несмотря на проблемы с двигателями на тяжелом топливе у Volkswagen Group, в состав которой входит Skoda. Привод, как ожидается, будет только полным.
Двухлитровая «турбочетверка» TDI серии EA288, предположительно, будет сочетаться исключительно с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, тогда как у Octavia RS в арсенале имеется также шестиступенчатая «механика».
Кстати, в прошлом году в Европе было продано 53 967 единиц Skoda Kodiaq, что не так уж и много. Для сравнения, объем продаж Volkswagen Tiguan за этот период составил 236 323 единицы.
В прошлом месяце портал «Карельские Вести» сообщал о планах Skoda начать продажи в России Kodiaq в топовой версии Laurin & Klement. Правда собирать автомобили в такой комплектации будут в Чехии.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Купе Porsche Cayenne дебютирует в следующем году Новый Audi A7 Sportback поступил в продажу в РФ Доля «китайцев» в России падает. Lifan X70 бьёт Geely Atlas ценой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Обновленный Porsche Macan поймали без камуфляжа
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение