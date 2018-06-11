Nobe 100 — интересный трехколесный электромобиль из Эстонии

Эстония не может стать известной страной, производящей роскошные автомобили, но это не останавливает Романа Мульжара, основателя и исполнительного директора Nobe, от создания электрического Nobe 100. Крошечная модель имеет невероятно симпатичный ретро-дизайн, а также запас хода в 220 километров и максимальную скорость в 110 км/ч. Компания не указала сколько электромоторов использует Nobe, однако отметила, что трехколесная модель заряжается в течении двух часов.

Новый Nobe 100 сочетает в себе хромированные дверные ручки, круглые фары, хромированную решетку радиатора, уникальные колеса, отличительное рулевое колесо, минималистическую приборную панель и съемный жесткий верх. Компактная модель предлагает достаточно внутреннего пространства для размещения трех пассажиров и багажа. На данный момент производство модели не запущено. Как только компания получит достаточное количество инвестиций, проект Nobe 100 станет реальностью.