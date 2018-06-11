Новая Mazda Cosmo существует только как глиняная модель

Паспортная табличка Mazda «Cosmo» уже более 20 лет находится в «спящем режиме», но, похоже, в будущем все изменится, поскольку компания представляет концепцию, которая одновременно находится как в реальном, так и в виртуальном мире.

Оригинальный Cosmo — великолепное купе, которое было выпущено в качестве флагманской модели между 1967 и 1996 годами. Поскольку автомобиль всегда воплощал новые технологии от Mazda, очевидно, что любая совершенно новая версия получит сразу несколько впечатляющих возможностей, особенно если речь идет об модели 2027 года. На бумаге эта концепция 2027 года остается верной оригиналу как двухместная спортивная модель. Mazda Cosmo оснащается электрической силовой установкой, автономными технологиями 4 уровня и функцией распознавания лиц. Первоначально автомобиль был разработан как дипломная работа студента и построен из глины размером 1:5.