General Motors планирует выпустить 20 электромобилей в Китае

Крупнейшая американская компания General Motors поделилась планами по запуску парка электрических автомобилей в Китае до 2023 года.

Недавно глава китайской компании GM Мэтт Цьен заявил, что в период с 2016 по 2020 год корпорация должна запустить десять новых транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Еще десять электрифицированных автомобилей выйдут на рынок с 2021 по 2023 год. «Понятно, что у нас есть стратегия, чтобы сделать это», — сказал Цьен.

Цели General Motors полностью соответствуют новым квотам на производство электрических моделей, которые внедряют в Китае. По словам Цьена, несмотря на эти новые правила, в ближайшие годы компания представит 20 полностью экологических машин в своих существующих совместных предприятиях.

Напоминаем, в прошлом году General Motors запустил электрический Baojun E100 в Китае (оценивается в 5 300 долларов). Автомобиль был оснащен одним электродвигателем, обеспечивающим 39 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента, а также предоставлял возможность путешествовать до 155 километров на одном заряде.