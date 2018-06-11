Jaguar Land Rover начнет производство Discovery в Словакии и сократит штат в Британии 

ЛОНДОН, 11 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) перенесет производство нового поколения модели Discovery на заводы в Словакии и сократит рабочие места в Великобритании, заявила компания в понедельник.
При этом производство новых моделей Range Rover сохранится на заводе в Британии.
"Решение перенести производство Land Rover Discovery в Словакию и потенциальное сокращение некоторых сотрудников является жестким, но является частью нашей долгосрочной стратегии производства, поскольку мы меняем наш бизнес во всем мире", — отметила JLR в заявлении.
Jaguar Land Rover — один из крупнейших британских автопроизводителей, принадлежит индийской Tata Motors Ltd.