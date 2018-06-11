Jeep Grand Cherokee SRT: хочу всё больше, больше и больше мощности

German Motors & Engineering (GME) увеличил отдачу мотора Jeep Grand Cherokee SRT примерно на 30 процентов.

Cherokee Trackhawk — тот случай, когда смотришь в бумаги и не можешь поверить, что вся эта мощь может «принадлежать» внедорожнику. Если вы живёте в Европе, где Jeep по-прежнему официально не продаёт наимощнейший и «крышесносный» Cherokee Trackhawk, то немецкая тюнинг-компания здесь однозначно поможет. Нет, не надейтесь даже, что она «выпрыгнет из штанов» и любыми способами привезёт специально Trackhawk. Поступит иначе — возьмёт и доработает Grand Cherokee SRT. Мощность в итоге будет почти как у Trackhawk. Заявка!

German Motors & Engineering (GME) в сотрудничестве с компанией Edelbrcok, базирующейся в США, сделала двигатель SRT поистине «взрывоопасным». «Рвануть» он готов каждый раз, когда давишь на педаль акселератора. Как видим, отлично потрудились, хотя данные конторы никак и не отнесём к числу суперзвёзд мировой тюнинг-индустрии. В сочетании с оптимизированной системой впрыска топлива, новым электронным управлением силовой установкой и давлением наддува в 0,5 бар про прежнюю отдачу движка можно навсегда забыть. И здорово! Результат конкретный знать желаете? Знайте — 620 лошадиных сил и 756 Нм крутящего момента исходят от грозного 6,4-литрового V8, пожирателя топлива. Это приблизительно на 30 процентов больше по сравнению с SRT. Ого!

Отметим, что активно нагнетаемый воздух охлаждается по запатентованной «трехканальной» технологии интеркулера. Выхлопная система из нержавеющей стали изготовлена на заказ. Сами выхлопные трубы могут как остаться выполненными из углеродного волокна, так и отличаться полированной поверхностью. Всё в зависимости от желания клиента. Желание клиента для GME — закон. И правильно, только так и нужно.

Думаете, что на том и остановились? Никак нет. Были также внесены изменения в подвеску. Существенные изменения. GME, к примеру, установил новые спортивные пружины, опустив переднюю ось на 15 мм, а заднюю на 30 мм. Электронно-управляемые амортизаторы от Bilstein — тоже нужная вещь. Комплект 22-дюймовых кованых колёс на резине Continental Sport Contact 6 295/35 отдельным пунктом отмечаем. Если экономите, то довольствуйтесь 20-дюймовыми дисками со стандартными шинами. Впрочем, и не только в одной экономии дело. 20-дюймовые колёса делают машину помягче. В повседневной жизни поймёте всю прелесть их.

GME сообщает, что стоимость такого сумасшедшего Grand Cherokee SRT равна 98 900 евро. При этом заявляется, что уже вовсю работа кипит над более мощными версиями — 850 л.с. и 1000 л.с. Им самое место на треке и только на нём. В городе столь приличнейшего «табуна» вообще не требуется.

Как вам подобный апгрейд? Или считаете, что нет смысла особого и без того ураганный внедорожник «разгонять»? Пишем в комментариях! Лично нам кажется, что такие тачки с характеристиками истинных суперкаров — это нечто не совсем целесообразное.