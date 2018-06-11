BMW X6 M от G-Power решил поспорить с Lamborghini Urus

X6 M превратился усилиями G-Power в «зверя», каких ещё поискать надо.

G-Power уже прежде брался за X6 M. И тогда результат был ошеломительным. Конечно, всё изменило то, что в 2017 году мир увидел Lamborghini Urus . А потому пришлось браться за новый проект на базе X6 M.

G-Power первым делом наделил X6 M крутым кузовным апгрейдом Typhoon, и это выглядит действительно здорово, сильно. Расширенные колёсные арки, огромные воздухозаборник в переднем бампере, диффузор сзади — логичные кругом усовершенствования. Да и капот Venturi тоже напрашивался.

Титановая выхлопная систему, койловер-подвеска GX6M RS и комплект 23-дюймовых кованых колёс Hurricane RR — это тоже заслуживает упоминания в нашей короткой заметке.

4,4-литровому двигателю с несколько модифицированными турбокомпрессорами, «перезалитому» ПО G-Power V3 теперь «по зубам» движки истинных суперкаров. Так, BMW X6 M, от G-Power теперь имеет 750 л.с. Тут и Urus не устоит! Похоже, что итальянский внедорожник встречает своего пока величайшего соперника.

Благодаря том запасу тяги, G-Power X6 M может пройти четверть мили всего за 11,5 секунды. При этом ограничитель максимальной скорости вообще сняли.