Опубликованы первые рендеры нового кроссовера Peugeot 1008

Журналисты западного автомобильного издания Motor1 опубликовали первые неофициальные рендеры нового кроссовера компании Peugeot с индексом 1008. Напомним, что французы пока не подтвердили планы по выпуску этой модели, однако уже несколько раз выкатывали на тестовые испытания шасси компактного кроссовера, на которое был надет кузов другой модели (так называемый тестовый «мул»).

В основе выложенного в Сети рендера Peugeot 1008 лежит концепт-кар HR1, представленный еще в 2010 году. По последним слухам, в качестве платформы для новинки выступит архитектура PSA EMP1, которая позволит оснастить 1008-й гибридной и даже полностью электрической силовой установкой.

Отметим, что на сегодняшний день в линейку SUV-моделей «Пежо» входят компактный кроссовер 2008, среднеразмерный 3008 и 7-местный внедорожник 5008.