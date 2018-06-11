Появились первые рендеры нового компакт-кросса Peugeot 1008 

Компания Peugeot собирается расширить линейку кроссоверов за счет самой маленькой модели.
Значок со львом получит Peugeot 1008, первые рендеры которого опубликовало зарубежное автомобильное издание Motor1. Они базируются на шпионских фотографиях и просочившейся от производителя информации. Скорее всего, новинка получит платформу PSA EMP1, которая ляжет в основу еще 20 моделей концерна PSA, куда входит «Пежо». Известно также, что компакт-кросс получит общие черты с другими кроссоверами французского бренда. На основе этих обрывочных сведений и собственного опыта дизайнерам Motor1 удалось воссоздать предполагаемую внешность Peugeot 1008.