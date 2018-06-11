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Audi досталась награда «Двигатель года»
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Audi досталась награда «Двигатель года» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
2.5 TFSI от «Ауди» победил в «International Engine of the Year Awards» образца 2018 года.
Конкурсов в мире авто существует огромная масса. И не только лучшие автомобили года традиционно выбирают, но и моторы. Самый мощный серийный пятицилиндровый двигатель в 400 л.с. и 480 Нм назван лучшим мотором в рамках престижнейшего конкурса «International Engine of the Year Awards». При этом важно заметить, что 2.5 TFSI бренда из Ингольштадта забрал главный приз в категории от 2 до 2,5 литров. В абсолютном зачёте триумфаторы другие.
Прежде всего, члены авторитетной судейской коллегии «International Engine of the Year Awards» высоко оценили впечатляющий крутящий момент двигателя, который доступен начиная всего от 1700 оборотов в минуту. Также отличный звук турбоагрегата выделили. А вообще немецкий мотор хорош по всем критериям. Мы и не сомневались ни единой минуты.
«Пятицилиндровый двигатель является символом нашего бренда более 40 лет, — приводят слова Оливера Хоффманна, руководителя отдела технического развития Audi Sport GmbH, в пресс-релизе. — Два года назад мы полностью переработали 2.5 TFSI и изменили картер на алюминиевую версию».
Награды в рамках «International Engine of the Year Awards» ежегодно вручаются с 1999 года. Международная группа из 65 автомобильных журналистов выбирает лучшие двигатели года в разных категориях. В этом году Audi в общей сложности в четырнадцатый раз завоевала всемирно значимый приз.
Важно, что коллекция трофеев Audi пополнилась на этот раз ещё и за счёт силового агрегата V10 5.2. Он занял почётное второе место в категории объёмом свыше 4-х литров, уступив только шедевральному Ferrari V12 6.5 и опередив V8 4.4 Biturbo от прямого конкурента BMW.
Если бы вы были членом жюри, то проголосовали бы тоже за 2.5 TFSI? Или есть свой любимчик?
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