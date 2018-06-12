Новый Porsche 911 представят осенью

Спорткар нового поколения станет крупнее, мощнее и технологичнее.

Публичная премьера Porsche 911 восьмого поколения, разрабатываемого под кодовым названием 992, состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре. Продажи новинки стартуют в начале следующего года с заднеприводных версий начального уровня — 911 Carrera и 911 Carrera S.

Porsche 911/992 (рендер Карельские Вести)

Остальные представители семейства 911 будут выходить на рынок на протяжении 2019 года, включая новый полноприводный Turbo, у которого, как сообщил инсайдер в головном офисе Porsche в Штутгарте британскому изданию Autocar, будет обладать мощностью свыше 600 л.с. в топовой версии S. Кстати, портал «Карельские Вести» уже публиковал шпионские фото Porsche 911 нового поколения.

Увеличение мощности на 20 л.с. по сравнению с текущим 911 Turbo S в сочетании с доработками полноприводной трансмиссии и продвинутой аэродинамикой обеспечат спорткару улучшенную по сравнению с предшественником динамику. То есть у новой генерации разгон с нуля до первой «сотни» займет менее 2,9 секунды, а максимальная скорость превысит 330 км/ч.

Porsche 911/992 (рендер Карельские Вести)

Источник также сообщил, что 911-й, сменив поколение, получит новую продвинутую платформу, которая станет основой для Audi R3 третьей генерации и преемника Lamborghini Huracan. Разработчики планируют добиться снаряженной массы 1 430 кг, приблизительно столько весит текущий 911 Carrera с «механикой». Для этих целей в конструкции будет использовано больше алюминия, а также высокопрочная сталь нового поколения.

Спорткар получит целый ряд активных аэродинамических элементов, включая жалюзи в передних воздуховодах и новый задний спойлер для увеличения прижимной силы. Сообщается, что автомобиль станет несколько крупнее, но точные цифры не раскрываются.

Porsche 911 Turbo S Coupe (991)

В салоне ожидается появление новой цифровой «приборки», сенсорных блоков управления и передовой информационно-развлекательной системы с тачскрином. Все это будет сочетаться с самой просторной кабиной за всю историю.

Двигатель будет располагаться ближе к центру для оптимизации распределения веса. Предполагается, что Carrera станет мощнее приблизительно на 20 л.с. — до 390 л.с., а Carrera S будет развивать 450 л.с. (+30 л.с.).

Porsche 911 Turbo S Coupe (991)

Напомним, Porsche 911 поколения 991 был представлен в 2012 году, при этом, стабильно и весьма неплохо, как для спорткара, продавался. Например, на европейском рынке в 2012 году было продано 12 039 автомобилей, в 2015-м уже 14 386, а в прошлом году объем продаж 911-го составил 15 053 штуки. В США эти цифры составили 8 528, 9 858 и 8 970 экземпляров.

Porsche 911 Turbo S Coupe (991)

Кстати, в честь завершения производственного цикла Porsche 991, а также в честь 70-летия марки, компания подготовила эксклюзивный Porsche 911 Speedster, правда, в статусе концепта.

По материалам: www.kolesa.ru