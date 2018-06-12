Ещё
Новый Ford Mustang Shelby GT350: дополнительная инъекция спортивности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Ford Mustang Shelby GT350: дополнительная инъекция спортивности 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ford Mustang Shelby GT350. Не от макушки и до хвоста, но прилично.
«Шелби» GT350 2019 модельного года претерпел несколько улучшений. Подвеска MagneRide была перекалибрована за счёт новых пружин и амортизаторов. Это делает машину ещё более резкой. Shelby GT350 был хорош, а теперь просто эталоном стал. Давайте уже непосредственно к самим переменам.
Ford обул маслкар в шины Michelin Pilot Sport Cup 2 (295/35 спереди и 305/35 сзади). Колёса 19-дюймовые. Стоят шестипоршневые суппорты на передней оси и четырёхпоршневые на задней. Они предоставлены Brembo переносятся. Место спойлера заняло полноценное антикрыло с щитком-экстендтером Gurney. Он, согласно заявлению инжеров-испытателей, помог улучшить аэродинамику.
5,2-литровый V8 Shelby GT350 остаётся без вмешательств. Красная зона начинается с 8 250 об/мин. Отдача двигателя составляет 533 лошадиные силы, а показатель крутящего момент — 581 Нм. Силовая установка трудится в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач Tremec.
«Помимо улучшений в уровне сцепления, реакции на торможениях и повадках шасси, Shelby GT350 обеспечивает совершенно новый уровень производительности, — сказал Билли Джонсон, пилот MSA Mustang GT4. — Это замечательный автомобиль, подходящий и для любителей, и для профессионалов, в то время как за его рулём водитель чувствует себя всегда супергероем».
Впрочем, обновлённый «Шелби» GT350 — это ещё и максимум удобств. Например, аудиосистема с 12 динамиками от Harman, восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Sync 3 полагается. Таким образом, делаем вывод: да, это спорткар истинный, но и в повседневном использовании он не доставит проблем, оказавшись крайне удобным и потому уместным.
Свежайший Shelby GT350 поступит в продажу в начале 2019 года. Пока ничего не говорится о ценах. Прекрасен аппарат, не правда ли?
Car.ru: последние новости
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 1 Китайский автобренд Chery поднял в июне расценки на автомодель Tiggo 3 Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезная авария произошла в Москве
Sandero Stepway получил новую версию
GMC Yukon получил новое исполнение
Бензин в России стал еще дороже1059
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение