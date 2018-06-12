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Официально представлен обновлённый Ford Mustang Shelby GT350
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Официально представлен обновлённый Ford Mustang Shelby GT350 

За рулем Кубань 45 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Ford представила обновлённый масл-кар Mustang Shelby GT350. Модель, как рассказали представители американского автопроизводителя, по просьбам клиентах сосредоточилась не на эстетических, а на технических изменениях.
В частности, активная подвеска MagneRide была перенастроена и получила новые пружины, обновились режимы работы системы стабилизации. Плюс шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние тормозные суппорты Brembo. 19-дюймовые алюминиевые диски «обуты» в новые шины Michelin Pilot Sport Cup 2 (295/35 спереди и 305/35 сзади) с характерным рисунком протектора.
Установлена новая передняя решётка, а также новый задний спойлер. Появились два новых цвета кузова: Velocity Blue и Ford Performance Blue. А также гоночные полосы трёх цветов: белые, чёрные или синие.
Фотографий салона Ford не опубликовал, но в официальном пресс-релизе говорится, что внутри есть спортивные сидения Recaro, отделаные замшей Miko — такая же отделка и у дверных панелей. А также информационно-развлекательная система SYNC3 с 8-дюймовым дисплеем и аудио B&O PLAY с 12-ю динамиками.
Двигатель после обновления остался прежним — 5,0-литровый V8 выдающий 526 лошадиных сил и 581 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет шестиступенчатая ​​механика Tremec. Динамические характеристики не сообщаются.
Производство обновлённого Ford Mustang Shelby GT350 стартует в начале 2019 года. О стоимости масл-кара информации нет, но известно, что каждый покупатель автомобиля будет зачислен в эксклюзивную бесплатную дорожную программу Track Attack от спортивного подразделения Ford Performance.
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