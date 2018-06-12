Официально представлен обновлённый Ford Mustang Shelby GT350

Компания Ford представила обновлённый масл-кар Mustang Shelby GT350. Модель, как рассказали представители американского автопроизводителя, по просьбам клиентах сосредоточилась не на эстетических, а на технических изменениях.

В частности, активная подвеска MagneRide была перенастроена и получила новые пружины, обновились режимы работы системы стабилизации. Плюс шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние тормозные суппорты Brembo. 19-дюймовые алюминиевые диски «обуты» в новые шины Michelin Pilot Sport Cup 2 (295/35 спереди и 305/35 сзади) с характерным рисунком протектора.

Установлена новая передняя решётка, а также новый задний спойлер. Появились два новых цвета кузова: Velocity Blue и Ford Performance Blue. А также гоночные полосы трёх цветов: белые, чёрные или синие.

Фотографий салона Ford не опубликовал, но в официальном пресс-релизе говорится, что внутри есть спортивные сидения Recaro, отделаные замшей Miko — такая же отделка и у дверных панелей. А также информационно-развлекательная система SYNC3 с 8-дюймовым дисплеем и аудио B&O PLAY с 12-ю динамиками.

Двигатель после обновления остался прежним — 5,0-литровый V8 выдающий 526 лошадиных сил и 581 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет шестиступенчатая ​​механика Tremec. Динамические характеристики не сообщаются.