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Peugeot представила концепт компактного кроссовера с индексом 1008
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Peugeot представила концепт компактного кроссовера с индексом 1008 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сейчас на мировом автомобильном рынке стремительно растет спрос на кроссоверы и внедорожники. Поэтому многие компании стремятся расширить предложение в данном сегменте.
Peugeot не стоит особняком в веяниях автомобильной моды. Недавно шпионам удалось заснять прототип, который, возможно, в будущем получит индекс 1008.
Сейчас в портфеле у французского производителя уже есть несколько моделей семейства кроссоверов. Достаточно вспомнить семейный вариант на семь мест SUV 5008, а также представителей под номерами 3008 и 2008.
Однако в Peugeot полагают, что линейку следует дополнить компактным автомобилем, предназначенным для городских улиц. Эксперты отмечают, что затраты на разработку и вывод на рынок новой модели могут быть сравнительно небольшими.
Кроме того, не исключено, что концерн PSA (под чьим контролем находится Peugeot) в дальнейшем может экспериментировать с моделью. В зависимости от страны сбыта могут меняться название и логотип автомобиля.
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