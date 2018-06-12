Peugeot представила концепт компактного кроссовера с индексом 1008

Сейчас на мировом автомобильном рынке стремительно растет спрос на кроссоверы и внедорожники. Поэтому многие компании стремятся расширить предложение в данном сегменте.

Peugeot не стоит особняком в веяниях автомобильной моды. Недавно шпионам удалось заснять прототип, который, возможно, в будущем получит индекс 1008.

Сейчас в портфеле у французского производителя уже есть несколько моделей семейства кроссоверов. Достаточно вспомнить семейный вариант на семь мест SUV 5008, а также представителей под номерами 3008 и 2008.

Однако в Peugeot полагают, что линейку следует дополнить компактным автомобилем, предназначенным для городских улиц. Эксперты отмечают, что затраты на разработку и вывод на рынок новой модели могут быть сравнительно небольшими.

Кроме того, не исключено, что концерн PSA (под чьим контролем находится Peugeot) в дальнейшем может экспериментировать с моделью. В зависимости от страны сбыта могут меняться название и логотип автомобиля.