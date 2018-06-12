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Может ли водителю подойти Hyundai Creta c «механикой»
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Может ли водителю подойти Hyundai Creta c «механикой» 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
На российском рынке кроссовер Hyundai Creta в своем сегменте занимает лидирующие позиции. Сейчас более семидесяти процентов данных автомобилей продается уже с автоматической коробкой передач.
Однако многие автолюбители отдают по старинке предпочтение механической трансмиссии. Поэтому эксперты задались целью выяснить, имеет ли смысл приобретать Creta с такой коробкой передач.
Для автомобильных опытов выбран был Hyundai Creta с приставкой Travel стоимостью около 1 миллиона 50 тысяч рублей. За эту цену в машине имеется немало полезных вещей, куда входят обогрев зеркал, сидений и стекол, круиз-контроль и современная мультимедийная система.
Сразу скажем, что впечатления от работе с «механикой» на тест-драйве у экспертов остались самыми положительными. Ручка коробки очень послушная и переключается в нужное положение без малейших усилий, но некоторые неудобство может создать соседство передней и задней передач.
Сцепление нажимается достаточно мягко, поэтому некоторым нужно определенное время для привыкания. Что же касается скорости, то при варианте с «механикой» машина достигает скорости в 100 километров в час за 12,3 секунды.
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