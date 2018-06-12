Новая версия Fiat 500X Adventurer призвана повысить потребительский спрос

Небольшой паркетник Fiat 500X, получивший в свое время платформу Jeep Renegade, так и не стал супер востребованным.

По данным производителя с лета 2015-го по 2016-й год было реализовано 12 600 экземпляров модели, однако уже в минувшем году спрос упал до 7 665 авто, а с января по май нынешнего года продажи упали еще на 20%.

Глобальное усовершенствование Fiat 500X ожидается в будущем, а пока производитель намерен добавить «свежей крови» и показал специальную версию Adventurer, что в переводе звучит как «искатель приключений».

Слегка обновленный паркетник получил базу Trekking с иными бамперами, получившими пластмассовые накладки накладками черного и серебристого цвета и более полным пакетом оптики.

К особенностям Fiat 500X Adventurer можно отнести колеса на 18 дюймов, иной окрас корпуса зеркал и контрастные полосы на борту.

Из интерьерных обновлений можно указать на коврики напольные и пластмассовое «крыло» в багажном отделении.

Под капотом и в другой технической части изменений не произошло и Fiat 500X Adventurer как и его предшественник работает от 2,4-литрового «атмосферника» в паре с 9-скоростным «автоматом».

Ценник на специальный выпуск Fiat 500X Adventurer берет начало с суммы в 23 685 долларов.