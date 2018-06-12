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Новая версия Fiat 500X Adventurer призвана повысить потребительский спрос
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Новая версия Fiat 500X Adventurer призвана повысить потребительский спрос 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Небольшой паркетник Fiat 500X, получивший в свое время платформу Jeep Renegade, так и не стал супер востребованным.
По данным производителя с лета 2015-го по 2016-й год было реализовано 12 600 экземпляров модели, однако уже в минувшем году спрос упал до 7 665 авто, а с января по май нынешнего года продажи упали еще на 20%.
Глобальное усовершенствование Fiat 500X ожидается в будущем, а пока производитель намерен добавить «свежей крови» и показал специальную версию Adventurer, что в переводе звучит как «искатель приключений».
Слегка обновленный паркетник получил базу Trekking с иными бамперами, получившими пластмассовые накладки накладками черного и серебристого цвета и более полным пакетом оптики.
К особенностям Fiat 500X Adventurer можно отнести колеса на 18 дюймов, иной окрас корпуса зеркал и контрастные полосы на борту.
Из интерьерных обновлений можно указать на коврики напольные и пластмассовое «крыло» в багажном отделении.
Под капотом и в другой технической части изменений не произошло и Fiat 500X Adventurer как и его предшественник работает от 2,4-литрового «атмосферника» в паре с 9-скоростным «автоматом».
Ценник на специальный выпуск Fiat 500X Adventurer берет начало с суммы в 23 685 долларов.
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