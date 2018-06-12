Фотошпионы показали обновлённый Volkswagen Passat

В марте 2018 года глава Volkswagen Герберт Дисс сообщил, что компания готовит к выпуску обновлённый седан Passat. Дата премьеры пока неизвестно, но новинка, проходящая дорожные тесты, уже стала «добычей» фотошпионов.

Судя по тому, что камуфляж имеется лишь на передней и задней части седана, основные изменения произойдут именно здесь. В частности, обновлённый VW Passat получит новые передние фары и задние фонари. Возможно, внешность приблизят к фастбэку Arteon.

Снимков салона пока нет, но вероятно появление новых мультимедиа систем, а вот новой информационно-развлекательной системы с 15-дюймовым экраном, как у нового «Туарега», по мнению экспертов пока ждать не стоит — для этого потребуется переделать всю переднюю панель.