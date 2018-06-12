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Фотошпионы показали обновлённый Volkswagen Passat
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Фотошпионы показали обновлённый Volkswagen Passat 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В марте 2018 года глава Volkswagen Герберт Дисс сообщил, что компания готовит к выпуску обновлённый седан Passat. Дата премьеры пока неизвестно, но новинка, проходящая дорожные тесты, уже стала «добычей» фотошпионов.
Судя по тому, что камуфляж имеется лишь на передней и задней части седана, основные изменения произойдут именно здесь. В частности, обновлённый VW Passat получит новые передние фары и задние фонари. Возможно, внешность приблизят к фастбэку Arteon.
Снимков салона пока нет, но вероятно появление новых мультимедиа систем, а вот новой информационно-развлекательной системы с 15-дюймовым экраном, как у нового «Туарега», по мнению экспертов пока ждать не стоит — для этого потребуется переделать всю переднюю панель.
О моторной гамме обновлённого «Пассата» пока информации нет. Но можно не сомневаться, что новые моторы будут. А пока седан оснащается в Европе бензиновыми и дизельными двигателями от 118 до 276 л.с. Точно известно, что останется гибрид Passat GTE. В настоящее время в России самая доступная версия седана Volkswagen Passat оснащается 1,4-литровым мотором на 125 л.с. Минимальная стоимость — 1 399 000 рублей. Также доступен универсал Passat Variant и его вседорожная версия Variant Alltrack.
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