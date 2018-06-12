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Выпуск Ram 1500 2019 задержан из-за отсроченного утверждения EРА
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Выпуск Ram 1500 2019 задержан из-за отсроченного утверждения EРА 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По информации Automotive News покупателям, которые собирались в ближайшее время приобрести новый Ram 1500 2019 придется подождать, так как сертификацию Агентства по охране окружающей среды США получили только две версии пикапа — двух— и четырехколесные версии, оснащенные 5,7-литровым двигателем V8.
Модели, оснащенные 3,6-литровым V8 или 5,7-литровым V8 с гибким гибридным устройством, все еще находятся на рассмотрении почти через пять месяцев после начала производства.
Один из дилеров в Детройте признался, что у него есть клиенты, которые спрашивают эту новинку еженедельно.
Fiat Chrysler Automobiles не комментирует задержку, так что остается неясным, почему пикапы Ram 1500 с генератором поясного запуска откладываются, ведь генератор является стандартным для модели V6 и опционально на V8.
Вследствие скандала с выбросами дизельного топлива Volkswagen EPA гораздо более жестко относится к автопроизводителям. Предыдущие отношения с государственным агентством привели к другим задержкам для автопроизводителя. Грузовики марки «Ram 1500 EcoDiesel» 2017 и 2018 годов были отсрочены.
Независимо от причины, отсутствие выбора двигателя для пикапа не является хорошей новостью для продаж.
«В старом грузовике V-6 представлял около 20 процентов продаж», — сказал Дейв Салливан, старший аналитик AutoPacific.
учитывая, что EPA задерживает сертификацию Ram 1500, похоже, что компании, возможно, придется снова занять третье место в продажах, по крайней мере, в этом году.
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