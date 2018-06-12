Выпуск Ram 1500 2019 задержан из-за отсроченного утверждения EРА

По информации Automotive News покупателям, которые собирались в ближайшее время приобрести новый Ram 1500 2019 придется подождать, так как сертификацию Агентства по охране окружающей среды США получили только две версии пикапа — двух— и четырехколесные версии, оснащенные 5,7-литровым двигателем V8.

Модели, оснащенные 3,6-литровым V8 или 5,7-литровым V8 с гибким гибридным устройством, все еще находятся на рассмотрении почти через пять месяцев после начала производства.

Один из дилеров в Детройте признался, что у него есть клиенты, которые спрашивают эту новинку еженедельно.

Fiat Chrysler Automobiles не комментирует задержку, так что остается неясным, почему пикапы Ram 1500 с генератором поясного запуска откладываются, ведь генератор является стандартным для модели V6 и опционально на V8.

Вследствие скандала с выбросами дизельного топлива Volkswagen EPA гораздо более жестко относится к автопроизводителям. Предыдущие отношения с государственным агентством привели к другим задержкам для автопроизводителя. Грузовики марки «Ram 1500 EcoDiesel» 2017 и 2018 годов были отсрочены.

Независимо от причины, отсутствие выбора двигателя для пикапа не является хорошей новостью для продаж.

«В старом грузовике V-6 представлял около 20 процентов продаж», — сказал Дейв Салливан, старший аналитик AutoPacific.

учитывая, что EPA задерживает сертификацию Ram 1500, похоже, что компании, возможно, придется снова занять третье место в продажах, по крайней мере, в этом году.