Топ моделей на вторичном авторынке Дальнего Востока

Топ моделей на вторичном авторынке Дальнего Востока Данные о продажах легковых автомобилей с пробегом на рынке Дальнего Востока, представленные «Автостат Инфо», говорят о том, что за январь-апрель 2018 года здесь было продано 172 622 машины. Это на 6,2% меньше перепродаж легковушек за аналогичный период прошлого года — 184 016 ед.

За отчетные январь-апрель 2018 года на авторынке Дальнего Востока, согласно данным статистики «Автостат Инфо», было продано 167 844 б/у иномарки (-5,5%) и 4778 подержанных легковушек российских марок (-24,8%).