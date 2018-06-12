Топ моделей на вторичном авторынке Дальнего Востока Данные о продажах легковых автомобилей с пробегом на рынке Дальнего Востока, представленные «Автостат Инфо», говорят о том, что за январь-апрель 2018 года здесь было продано 172 622 машины. Это на 6,2% меньше перепродаж легковушек за аналогичный период прошлого года — 184 016 ед.
Хит-продаж на местном авторынке среди б/у авто — модель Toyota Corolla. С января по апрель 2018 года на дальневосточном рынке было продано 16 338 подержанных Toyota Corolla, что на 3% больше, чем за тот же период прошлого года — 15 840 ед. Второе место на региональном рынке авто с пробегом занимает еще одна «Тойота» — модель Toyota Mark II. Объем перепродаж этой модели сократился в отчетный период на 12%, то есть с 5875 до 5166 ед. Третье место у Honda Fit — 5147 ед. авто (+21,4% к прошлогоднему результату — 4240 ед.). В число самых популярных моделей вторичного рынка Дальнего Востока попали также Toyota Corona (4784 ед., -6,5%) и Toyota Prius (4176 ед., +41,6%).
За отчетные январь-апрель 2018 года на авторынке Дальнего Востока, согласно данным статистики «Автостат Инфо», было продано 167 844 б/у иномарки (-5,5%) и 4778 подержанных легковушек российских марок (-24,8%).
Топ-5 самых успешных автомобильных брендов вторичного авторынка региона возглавляет Toyota. С января по апрель 2018 года здесь было продано 92 882 б/у авто марки Toyota (-4,4%). В тот же период местные покупатели приобрели 25 350 «Ниссанов» с пробегом (-5,5%), 18 008 подержанных «Хонд» (-3%), а также 7124 б/у авто бренда Mitsubishi (-15%) и 6710 ед. «Мазда» с пробегом (-9,7%).