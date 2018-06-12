В Северной Америке на внедорожники марки Audi уже приходится 51% от общего объема продаж

Audi рада сообщить, что в этом году модели SUV продаются как горячие торты. С начала 2018 года немецкий производитель поставил около 287 500 моделей из линейки Q-кроссовера и SUV, что составляет 36,6 процента от общего объема продаж.

К 2025 году, по оценкам бренда, внедорожники станут самым важным сектором для Audi, на которые приходится более 50 процентов его поставок. Проще говоря, к этому году каждый из двух новых автомобилей Audi будет внедорожником. Интересно, что эта цель уже достигнута на североамериканском рынке, где на модели Q приходится около 51% всех продаж.

Самым успешным внедорожником марки остается Q5, который был доставлен 24700 клиентам только в мае. С начала 2018 года более 125 750 клиентов по всему миру купили компактный спортивный автомобиль. В быстроразвивающийся автомобильный сегмент скоро войдет новая премиальная версия Audi, купе-внедорожник Q8, которая поступит в продажу в Европе в третьем квартале года и в конце 2018 года в Соединенных Штатах. Поставки в Китай планируется начать в первые месяцы следующего года.

«Этот премиальный внедорожник является отличным дополнением к полноразмерному сегменту и является очередным переворотом в нашей типовой инициативе. В частности, на основных рынках Китая и США, автомобиль станет важным продавцом и укрепит наши позиции на рынке», — комментирует Брам Шот, член совета директоров по продажам и маркетингу Audi.

Говоря о Китае, рынок по-прежнему очень важен для компании с ее продажами 258,413 экземпляров в течение первых пяти месяцев года. Примерно каждый пятый новый Audis, продаваемый в Народной Республике, является внедорожником Q5. Между тем продажи в Северной Америке выросли на 1,6 процента по сравнению с 2017 годом, в то время как в Европе наблюдается небольшое снижение.