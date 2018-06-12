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Tesla Roadster будет поставляться с пакетом производительности SpaceX
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Tesla Roadster будет поставляться с пакетом производительности SpaceX 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Генеральный директор американской компании рассказал, что родстер Tesla следующего поколения будет предлагаться со специальным пакетом производительности под названием «SpaceX». Такое дополнение предоставит еще больше впечатляющих характеристик для электрического автомобиля.
Выступая на собрании акционеров Tesla, Маск сказал, что производственные версии Semi и Roadster будут «даже лучше, чем то, что было представлено». «То, что мы представили с Roadster, было базовым показателем. Он будет иметь пакет опций SpaceX. Это безумие», — добавил генеральный директор Tesla.
«Для нас важно показать с Roadster, что электрическая модель может обогнать бензиновый автомобиль во всех отношениях. Потому что у бензиновых автомобилей все еще есть эффект ореола, и я думаю, что если мы сможем показать, что электрический автомобиль может обогнать бензиновый автомобиль во всех отношениях, то мы как бы избавимся от этого эффекта ореола бензиновых версий. Я думаю, что это довольно мощная вещь для широкой публики», — заключил Маск, не раскрывая никаких подробностей.
Напоминаем, еще в ноябре представитель Tesla намекнул о создании пакета обновлений для родстера, который позволит преподнести машину совершенно на иной уровень и предоставить рекордные показатели производительности.
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