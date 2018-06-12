Tesla Roadster будет поставляться с пакетом производительности SpaceX

Генеральный директор американской компании рассказал, что родстер Tesla следующего поколения будет предлагаться со специальным пакетом производительности под названием «SpaceX» . Такое дополнение предоставит еще больше впечатляющих характеристик для электрического автомобиля.

Выступая на собрании акционеров Tesla, Маск сказал, что производственные версии Semi и Roadster будут «даже лучше, чем то, что было представлено». «То, что мы представили с Roadster, было базовым показателем. Он будет иметь пакет опций SpaceX. Это безумие», — добавил генеральный директор Tesla.

«Для нас важно показать с Roadster, что электрическая модель может обогнать бензиновый автомобиль во всех отношениях. Потому что у бензиновых автомобилей все еще есть эффект ореола, и я думаю, что если мы сможем показать, что электрический автомобиль может обогнать бензиновый автомобиль во всех отношениях, то мы как бы избавимся от этого эффекта ореола бензиновых версий. Я думаю, что это довольно мощная вещь для широкой публики», — заключил Маск, не раскрывая никаких подробностей.

Напоминаем, еще в ноябре представитель Tesla намекнул о создании пакета обновлений для родстера, который позволит преподнести машину совершенно на иной уровень и предоставить рекордные показатели производительности.