Все, что осталось от Ford GT, выставлено на аукцион

В настоящее время множество достаточно странных транспортных средств были выставлены на продажу, однако конкретно этот Ford GT , продающийся на Copart, является самым чудным экземпляром.

То, что изображено на снимках — куча хлама, которая была самым желанным среднемощным суперкаром Ford. Будет очень смешно, если владельцу бывшего автомобиля удастся немного заработать на разрушенных частях. В любом случае, это довольно глупо с его стороны, поскольку элементы выхлопной системы, один тормозной суппорт и часть двигателя практически никому не нужны. Вместо того, чтобы выкладывать оставшиеся компоненты на аукцион, можно было дать им «вторую жизнь» и снова использовать. В описании лота не указано никаких подробностей, касающихся того, как роскошный автомобиль превратился в кучу металлолома, уничтоженного крушением и огнем. Также пока неясно, был ли кто-то травмирован или убит в этом GT, но очевидно, что подобное «преображение» автомобиля принесло владельцу огромные финансовые потери.