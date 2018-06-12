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Кулибин из Башкирии «засветился» на федеральном уровне
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Кулибин из Башкирии «засветился» на федеральном уровне 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Про изобретателя из Кармаскалинского района Анатолия Жукова теперь узнали все российские «самоделкины». Про изобретенный мужчиной дельтоплан с двигателем «Жук-44» рассказали на сайте автолюбителей.
— Красота, не правда ли? Эта «птица» рождена вовсе не в стенах иностранной компании, а силами Анатолия Жукова из Башкортостана, — написал про нашего земляка сайт autorambler.ru.
Анатолий занимается строительством летающих машин почти сорок лет.
ТТХ «Жука-44»
Мощность двигателя ВАЗ 90 л.с., дальность полета 200 км, взлетная скорость — 65 км/ч, максимальная — 110 км/ч.
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