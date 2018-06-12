Кулибин из Башкирии «засветился» на федеральном уровне

Про изобретателя из Кармаскалинского района Анатолия Жукова теперь узнали все российские «самоделкины». Про изобретенный мужчиной дельтоплан с двигателем «Жук-44» рассказали на сайте автолюбителей.

— Красота, не правда ли? Эта «птица» рождена вовсе не в стенах иностранной компании, а силами Анатолия Жукова из Башкортостана, — написал про нашего земляка сайт autorambler.ru.

Анатолий занимается строительством летающих машин почти сорок лет.

ТТХ «Жука-44»