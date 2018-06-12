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Полностью электрический Lamborghini не появится в ближайшем будущем
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Полностью электрический Lamborghini не появится в ближайшем будущем 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В отличие от Ferrari и McLaren, которые вступили в электрифицированные сегменты с LaFerrari и P1 соответственно, компания Lamborghini пока не спешит идти в ногу с конкурентами.
Несмотря на то, что итальянский производитель все еще не предложил модель с нулевым уровнем выбросов, ранее были представлены гибридная концепция Asterion и электрический Terzo Millennio, которые так и остались предварительными вариантами транспортных средств.
Первая электрифицированная серийная модель от Lamborghini должна появится в ближайшие 18 месяцев в виде плагин-гибридного Urus. Внедорожник, скорее всего, будет использовать силовую установку Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, обеспечивающую 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.
В планах у корпорации пока нет ни слова о полноразмерном суперкаре, оснащенном аккумулятором. Главный технический директор Lamborghini Маурицио Реджиани во время интервью с изданием AutoNews, рассказал о ключевых моментах, играющих роль для бренда. «Наша цель — предоставить суперспортивный автомобиль», — сказал он и добавил, что такое транспортное средство — это эмоция, которая воспринимается во время управления автомобилем. Также біла озвучена еще одна серьезная проблема или, как выразился Реджиани, «другой важный момент, на который мы смотрим».
Отдел исследований и разработок Lamborghini пока пытается реализовать аккумулятор, который в конечном итоге сможет очутиться внутри полностью электрической модели.
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