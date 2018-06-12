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Экономика ФРГ потеряла полмиллиарда евро из-за «дизельного скандала»
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Экономика ФРГ потеряла полмиллиарда евро из-за «дизельного скандала» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Немецкая промышленная и торговая палата (DIHK) оценила издержки, связанные с «дизельным скандалом», в более полмиллиарда евро, заявил глава DIHK Эрик Швайтцер.
"Дизельный скандал и запреты на эксплуатацию всполошили крупную часть экономики Германии. Затронута не только автомобильная отрасль. Потеря стоимости и простой многих дизельных автомобилей касаются также большого числа представителей среднего и малого бизнеса", — заявил Швайтцер в интервью газете Rheinische Post.
"DIHK уже сегодня оценивает связанные с этим издержки в более чем полмиллиарда евро", — добавил он Швайтцер.
По его мнению, для того чтобы вернуть доверие к рынку дизельных автомобилей, необходимо в срочном порядке провести полное расследование нарушений в этой области.
Ранее прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Руперта Штадлера в связи с так называемым «дизельным скандалом». Таким образом, число обвиняемых в связи с «дизельным скандалом» возросло до 20 человек.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
Кроме того, ранее глава минтранспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что немецкий автомобильный концерн Daimler должен отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе.
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