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Volvo планирует, что к 2025 году треть продаж составят автономные модели
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Volvo планирует, что к 2025 году треть продаж составят автономные модели 

Auto.Today 36 минут назад
Фото: Auto.Today
Компания Volvo Cars стремится стать ведущим игроком в мировой автомобильной промышленности к середине следующего десятилетия. Шведский производитель объявил о новых финансовых и операционных целях, которые позволят обеспечить стабильную прибыль и дальнейшее развитие марки.
Представители Volvo заявили, что корпорация ожидает, что каждая третья проданная машина будет автономной, в то время как половину реализованных автомобилей составят электрические транспортные средства и сервис подписки на автомобили тоже получит не малую популярность. «Эти инициативы помогут превратить Volvo из чисто автомобильной компании в непосредственного поставщика потребительских услуг», — сказал Хакан Самуэльссон, исполнительный директор Volvo.
Чтобы достичь поставленных целей, Volvo выйдет на рынок автономных компаний, а также начнет вплотную работать с дочерними марками, дабы обеспечить максимальную продуктивность и результат. «Это открывает путь к тому, что Volvo Cars будет продолжать быстро расти в середине следующего десятилетия», — сказал Самуэльссон.
Напоминаем, Volvo Cars в течении прошлого года сумела установить новый рекорд продаж, реализовав 571 577 автомобилей и увеличив общую прибыль на 27,7%.
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