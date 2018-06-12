GM и Honda займутся разработкой аккумуляторов

Корпорации Honda General Motors решили объединить собственные усилия и направить их на усовершенствование электромобилей.

Компании заявили, что начнут разрабатывать батареи для будущих транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Аккумуляторы следующего поколения будет использоваться в электромобилях, предназначенных «в основном для североамериканского рынка». Несмотря на совместное использование компонентов, GM и Honda подчеркивают, что предстоящие модели будут кардинально отличаться друг от друга.

Исполнительный вице-президент GM по глобальному развитию продуктов говорит: «Это новое многолетнее соглашение с Honda еще раз демонстрирует способность General Motors внедрять инновации в выгодное электрическое портфолио». Марк Рейсс добавил: «Десятилетия опыта электрификации GM и стратегических инвестиций в EV, наряду с приверженностью Honda продвижению мобильности, приведут к лучшим решениям для наших клиентов и к прогрессу в отношении нулевого уровня выбросов».

Это не первый случай, когда Honda и General Motors объединились в электрификации. В 2017 году компании создали совместное предприятие по производству передовых водородных компонентов. Отмечается, Honda пока не раскрывает планы, касающиеся будущих электромобилей, в то время как GM говорит о двадцати моделях, которые официально дебютируют до конца 2023 года.