BMW M5 становится звездой фильма Mission: Impossible — Fallout

Mission: Impossible — Fallout будет доступна в кинотеатрах с 27 июля, а пока баварская компания заявляет, что является официальным партером популярной киноленты. Отмечается, среди транспортных средств, принявших приняли участие в съемке долгожданного фильма: совершенно новый BMW M5 , флагманский седан 7-Series, 1986 5-Series и мотоцикл R 9T Scrambler.

Роскошная модель BMW M5, снявшаяся во многих эпизодах, оснащается 4,4-литровым двигателем V8, обеспечивающим 592 лошадиных силы и 750 Нм крутящего момента. Агрегат соединяется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая позволяет укоряться 0-100 км/ч за 3,4 секунды и достигать максимально 305 километров в час.

Представители BMW решили много не говорить о других транспортных средствах, но отметили, что R 9T Scrambler будет «выполнять смелые маневры с быстрой скоростью в дикой погоне через Париж». Аналогичным образом, 5-Series 1986 года будет показан в «высокооктановой сцене, которая устанавливает новый стандарт боевика».

Помимо предоставления автомобилей для фильма, BMW запустит маркетинговую кампанию «Mission to Thrill», продвигающую долгожданный фильм и продукты компании.